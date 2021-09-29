نقابة الغزل والنسيج تبحث سبل التعاون المشترك مع نظيرتها الأردنية

كتبت آية دعبس

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، إن النقابة تبحث عمل توأمة مرتقبة بين النقابة العامة للغزل والنسيج فى مصر، والعامة للغزل والنسيج والغذائية والزراعة فى الأردن، وذلك خلال اجتماع جمع بين قيادة النقابتين اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وأوضح إبراهيم، فى بيان، أن اللقاء أسفر عن قرارات هامة، منها: عقد لقاء لإقرار هذه التوأمة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة فى مصر لبحث تأثير وتداعيات فيروس كورونا على عمال البلدين فى مجال الغزل والنسيج والزراعة، مؤكداً على أن هذا التنسيق والتعاون يتزامن مع توجهات القيادة السياسية فى مصر والأردن، والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات والملفات التى تخص السياسة والاقتصاد .

وضم الوفد الأردنى، كل من: بشرى السلمان رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الغذائية، والزراعة، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد النقابات عمال الأردن، وتيسير جبران أمين الصندوق، وأحمد الخليفات عضو لجنة نقابية، وأحمد الرياطى عضو الهيئة الإدارية بالنقابة الأردنية.