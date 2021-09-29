مياه المنيا: اجتماع مع مسئولى الدعم المؤسسى "IWSSTA" لتطوير المحطات الرئيسية

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مسئولى مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك بحضور مدير المشروع جون هيندرسون، ونائب مدير المشروع مهندس محمد صبري، وفريق العمل بالمشروع والقطاعات المعنية لوضع ضوابط التشغيل الأمثل.

يأتي ذلك في إطار برنامج المشروع لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة المياه ومتابعة ما تم إنجازه فى محطتى بني أحمد بمدينة المنيا وبني عامر بالعدوة، وكذلك تناول خطة العمل في باقي المحطات الرئيسية خلال المرحلة القادمة.

كما تم مناقشة السبل المثلى لتوزيع العمالة داخل المحطات وتحديد المهام الخاصة بكل عامل والتدريب الميداني على خطوات التشغيل القياسية.

وأكد الشهاوى، إستمرار الشركة فى أعمال التطوير والتحديث وذلك ضمن تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.