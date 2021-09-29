اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنيا: اجتماع مع مسئولى الدعم المؤسسى "IWSSTA" لتطوير المحطات الرئيسية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:07 ص
مياه المنيا: اجتماع مع مسئولى الدعم المؤسسى "IWSSTA" لتطوير المحطات الرئيسية مياه الشرب المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مسئولى مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك بحضور مدير المشروع جون هيندرسون، ونائب مدير المشروع مهندس محمد صبري، وفريق العمل بالمشروع والقطاعات المعنية لوضع ضوابط التشغيل الأمثل.

يأتي ذلك في إطار برنامج المشروع لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة المياه ومتابعة ما تم إنجازه فى محطتى بني أحمد بمدينة المنيا وبني عامر بالعدوة، وكذلك تناول خطة العمل في باقي المحطات الرئيسية خلال المرحلة القادمة.

كما تم مناقشة السبل المثلى لتوزيع العمالة داخل المحطات وتحديد المهام الخاصة بكل عامل والتدريب الميداني على خطوات التشغيل القياسية.

وأكد الشهاوى، إستمرار الشركة فى أعمال التطوير والتحديث وذلك ضمن تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.


مياه الشرب

الصرف الصحى

محطات مياه الشرب

تطوير محطات الشرب

الشركة القابضة لمياه الشرب

مياه المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة