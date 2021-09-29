مياه القناة: توصيل جميع الشبكات للمراكز الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن إنهاء جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للمراكز الطبية والوحدات طب الأسرة، والتى تدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة على أعلى مستوى للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من كافة أعمل توصيل شبكات خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى حميات التل الكبير، ومركز طبى التل الكبير الرئيسي، ومركز طبى قرية الظاهرية، ومركز طبى منطقة العهدة، ومركز طبى السلام.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المبانى والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين فى القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحى والشبكات، فى الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار اللواء عصمت، إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة فى أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.