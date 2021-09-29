محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة دسوق

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة دسوق، وتكليف كلاً من، أحمد محمد عون الأحول، مدير الشئون القانونية، للعمل سكرتيراً عاماً لمركز ومدينة دسوق، معاونًا لشنقار، لحين بلوغه السن القانونية للمعاش، وفتحى محمد يوسف، رئيس قرية محلة أبو على، نائباً لرئيس مدينة دسوق لشئون قرى شمال.

وشمل القرار وفق بيان اليوم، أيضاً ندب كلاً من، وليد فاروق عباس، رئيس حى جنوب، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة دسوق لشئون الاشغالات والازالات، ووليد محمد فلفل، رئيس قرية شباس الملح، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة دسوق لشئون قرى جنوب، وفريد حلمى يوسف، نائب رئيس حى جنوب دسوق، للعمل رئيساً لحى جنوب، وسعد ابراهيم أبو زهرة، وكيل إدارة الموارد البشرية بمركز ومدينة دسوق، للعمل نائباً لرئيس حى جنوب، وعبدالحميد حلمى الهابط، قائم بأعمال نائب رئيس حى شمال، للعمل نائباً لرئيس حى شمال دسوق، وحسن عطية السنهورى، رئيس قرية العجوزين، للعمل رئيساً لقرية محلة دياى، ومحسن عبداللطيف دفشر، رئيس قرية سنهور المدينة، للعمل رئيساً لقرية العجوزين، والسعيد ابراهيم عبداللطيف، رئيس قرية كفر العرب، للعمل رئيساً لقرية شابه، وعيد توفيق قلاشة، رئيس قرية أبو مندور، للعمل رئيساً لقرية سنهور المدينة.

كما شمل القرار، ابراهيم على أحمد عبده، مدير المشتل الزراعى، العمل رئيساً لقرية أبو مندور، وأحمد محمد المصرى، مدير ادارة التفتيش، للعمل رئيساً لقرية شباس الملح، وعلى السيد عامر، رئيس قرية شابه، للعمل رئيساً لقرية محلة أبو على، ومحمد رمضان بديوى، سكرتير قرية سنهور المدينة، للعمل رئيساً لقرية كفر العرب، وشريفة أحمد أبو قتب، رئيس قرية محلة دياى، للعمل رئيساً لقرية كفر مجر، وسند حمد السيد محمد أبو كيلة، نائب رئيس المدينة لقرى جنوب دسوق، للعمل نائباً لرئيس مدينة فوه لشئون الإشغالات والإزالات.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل علي تحسين مستوي الأداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.