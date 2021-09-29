محافظ بورسعيد يستجيب لسيدة مُسنة بسداد متأخرات إيجار مسكنها ..صور

بورسعيد - محمد عزام

استجاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسداد المتأخرات الخاصة بإحدي الوحدات السكنية في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وذلك نظرا للحالة الاجتماعية لإحدى المُسنات.

ووجه المحافظ بسداد المبالغ التي بلغت ما يقرب من 9 آلاف جنيه كمتأخرات إيجار لعدة سنوات، علي أن تقوم السيدة المُسنة بدفع الإيجار البالغ 85 جنيها شهرياً بشكل منتظم بداية من الشهر القادم.

وفى نفس السياق، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه المنطقة منذ إنشائها في أوائل التسعينات لم يتم تطويرها أو صيانتها، حيث قامت المحافظة بتطوير المنطقة ورفع أطنان من المخلفات ومياه الصرف الصحى.

وأضاف المحافظ، أن التطوير لم يقتصر على البنية التحتية والمباني، ولكن نقوم أيضاً بتطوير ورفع ثقافة المواطن من خلال حملات توعوية، مؤكدا أنه يقوم بمتابعة كل ما يجري من تطوير بهذه المنطقة والتي بلغ عدد الوحدات بها ما يقرب من 3600 وحدة سكنية، وفور الانتهاء منها سيتم تطوير مناطق أخرى مجاورة.



السيدة المسنة