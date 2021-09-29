محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور لمتابعة إزالة التعديات والإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من شوارع حى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال الرصف والتطوير وإزالة التعديات بالشوارع، حيث حرص المحافظ على تفقد شارع كفر طهرمس والذى شهد أعمال إزالة التعديات والإشغالات للمحال التجارية مع متابعه مجهودات رقع المخلفات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .



ويجرى المحافظ الأن جولة ميدانية بحى بولاق الدكرور للوقوف علي حاله النظافه ورفع الإشغالات ونسب تنفيذ مشروعات الرصف وأعمال التطوير، يرافقه تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم والمهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور، و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس .



وفى السياق أزال حى بولاق الدكرور ملاهى بشارع طابق الدبابه وامتداد 6 أكتوبر بالقطاع الشمالى وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية.



وشن حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، عدة حملات أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة سقف الدور السادس فوق الارضى رصد متغير مكانى بشارع ابو اليزيد الحميمة من شارع المطبعة، وإزالة جراج للسيارات بشارع كفر طهرمس .



كما تم إزالة عقار مكون من ثلاث أدوار واقع فى مسار محور الفريق كمال عامر شارع ترعة الزمر، واستمرار إزالة التعديات بشارع الثلاثين "سوق على" وشارع كفر طهرمس وسوق كفر طهرمس، وتم تنفيذ قرار تصحيح بإعادة التجارى إلى سكنى منطقة أبو قتادة ترعة الزمر ب 2 محل، وجارى تمهيد شارع ترعة المجنونة استعداد الرصف، و تركيب بلاط بشارع البوسنة متفرع من شارع محمد حسن ، ورفع القمامه من شوارع الحى.





