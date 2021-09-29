اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:28 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات حريق جليم.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:30 م
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات حريق جليم.. صور حريق جليم بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد محافظة الإسكندرية فى بيان لها، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث حريق داخل أحد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف علي أرض الواقع. 
 
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع محارب هيلع رئيس حي شرق وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة رمل أول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.

وكانت وصل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عزت أبو الخير، رئيس نيابة أول الرمل، وبرفقته خالد محمود مدير النيابة، وفوزى دراز، وكيل النيابة، إلى مكان حادث اندلاع حريق بمطعم شهير على الكورنيش بمنطقة جليم، في محافظ الإسكندرية.

كانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بــ 12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق المندلع فى أحد الكافيهات بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية.

حريق جليم بالإسكندرية (1)
حريق جليم بالإسكندرية (1)

 

حريق جليم بالإسكندرية (2)
حريق جليم بالإسكندرية (2)

 

حريق جليم بالإسكندرية (3)
حريق جليم بالإسكندرية (3)

 

 


حريق

حريق بمطعم جليم

حريق جليم

حريق هائل فى مطعم الإسكندرية

الحماية المدنية

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