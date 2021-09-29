محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات حريق جليم.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محافظة الإسكندرية فى بيان لها، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث حريق داخل أحد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف علي أرض الواقع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع محارب هيلع رئيس حي شرق وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة رمل أول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.