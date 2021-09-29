اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يشارك فى قداس وصلاة الجنازة على الأنبا هدرا.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:15 م
محافظ أسوان يشارك فى قداس وصلاة الجنازة على الأنبا هدرا.. صور محافظ أسوان يشارك فى قداس وصلاة الجنازة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مشهد جمع بين كافة الفئات والطوائف الأسوانية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على الفقيد نيافة الأنبا هدرا والذى وافته المنية أمس الأول.

حضر القداس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس ، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات، ولم شمل المجتمع الأسوانى.

وأضاف أشرف عطية بأنه ستبقى ذكرى الأنبا هدرا خالدة على مر الزمان وفى قلوب جميع أهالى أسوان بمسلميها ومسيحيها ، لافتاً إلى أننا سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء وطنه طول فترة حياته الرهبانية التي قضى فيها أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان.

 

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

 

تقديم العزاء
تقديم العزاء

 

كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان
كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان

 


الانبا هدرا

وفاة الانبا هدرا

اسوان

صلاة الجنازة على الانبا هدرا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة