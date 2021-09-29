محافظ أسوان يشارك فى قداس وصلاة الجنازة على الأنبا هدرا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

في مشهد جمع بين كافة الفئات والطوائف الأسوانية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على الفقيد نيافة الأنبا هدرا والذى وافته المنية أمس الأول.

حضر القداس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس ، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات، ولم شمل المجتمع الأسوانى.

وأضاف أشرف عطية بأنه ستبقى ذكرى الأنبا هدرا خالدة على مر الزمان وفى قلوب جميع أهالى أسوان بمسلميها ومسيحيها ، لافتاً إلى أننا سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء وطنه طول فترة حياته الرهبانية التي قضى فيها أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان.



اللواء أشرف عطية محافظ أسوان



تقديم العزاء