اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:32 م
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متحدث الزراعة: حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيرا 2021

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:40 م
متحدث الزراعة: حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيرا 2021 وزارة الزراعة
أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيراً فى 2021، موضحاَ أنه خلال الموسم الماضى تم رصد 35 حالة تعدى، وتم التعامل معها وإزالتها على الفور.
 
وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدولة المصرية نجحت فى منع التعدى على أملاك الدولة، وتابع: "منذ عام 2014  نعمل على رصد حالات التعدى قبل وقوعها".
 
ولفت "القرش" إلى أن الوزارة لا تنتظر حتى يتم التعدى على الأراضى الزراعية، ولكن بدأنا نتعامل مع التعديات قبل وقوعها من خلال الرصد الدائم والمستمر والتصدى لها قبل وقوعها.

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