اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:42 م
أكرم القصاص
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لاستكمال مسار المونوريل.. الخريطة الزمنية لتحويلات مدينة نصر.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:32 م
لاستكمال مسار المونوريل.. الخريطة الزمنية لتحويلات مدينة نصر.. إنفوجراف تحويلات مرورية

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبرى يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار "المونوريل".

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