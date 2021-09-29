لاستكمال مسار المونوريل.. الخريطة الزمنية لتحويلات مدينة نصر.. إنفوجراف

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبرى يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار "المونوريل".
لاستكمال مسار المونوريل.. الخريطة الزمنية لتحويلات مدينة نصر.. إنفوجرافالأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:32 م
تحويلات مرورية
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