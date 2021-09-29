قيس سعيد للمكلفة بتشكيل الحكومة التونسية: سنعمل معا للقضاء على الفساد والفوضى

تونس (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، خلال تكليفه، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، أنهما سيعملان معا للقضاء على الفساد والفوضى.

وقال سعيد، خلال استقباله نجلاء بودن فى قصر قرطاج الرئاسى اليوم الأربعاء، "سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التى عمت الدولة فى العديد من المؤسسات".

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.