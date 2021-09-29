ضبط دجاج وجبنة فاسدة فى حملات تموينية بأسيوط.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون وضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار.

ولفت إلى شن حملات دورية لرؤساء المراكز والأحياء للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ومناسب والتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة فى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن لشن حملات مفاجئة للتفتيش والمتابعة خاصة فى القطاع التمويني.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى إنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة على مدار يومين بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية المختلفة من بينها الصحة والطب البيطرى والتموين وغيرها وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى المركز.

أسفرت عن ضبط 100 دجاجة مجمدة وزن كل منها 1100جرام غير صالحه للاستهلاك الآدمى فضلاً عن تحرير محاضر وضبط 60 علبة سجاير امتناع عن البيع كما تم ضبط 2000 كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالاضافة إلى تحرير 25 محضر متنوع للمخابز ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان وعدم احتفاظ بسجل تفتيش، لافتاً إلى استمرار مثل تلك الحملات بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبتكليف من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



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