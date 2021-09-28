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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:43 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 درهم
كتب: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى ثباته لليوم الثالث على التوالى 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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