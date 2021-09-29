رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد التعليم العالي لاستلام مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفد مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، خلال زيارته لاستلام وتسلم مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم ووحداته بالجامعة.

وخلال اللقاء، اليوم الأربعاء، قدمت الدكتورة وفاء فوزي، الشكر لادارة المشروعات لدعمها الكبير وتفهم الظروف في التأخير ومحاولة توفير الدعم المادي حتة تم انجاز المشروع ووضع خطة استمرارية.

وأكدت الدكتورة سحر أمين، أن مرحلة الاستلام والتسلم وانتهاء المشروع هي بداية العمل، مقدمة الشكر لجامعة الزقازيق وفريق العمل لانجازه في وقت قياسي والتعاون خلال الزيارات لتخليص النواحي الاجرائية حتى تم انشاء الوحدات الموجودة بالكليات .

وقام الدكتور عاصم الشحات، عضو مركز ضمان الجودة بالجامعة بعرض أثر ومردود ما تم تنفيذه، ومناقشة الهدف من اللقاء وتحديد أثر ومردود ما تم تنفيذه من أنشطة ومخرجات المشروع النهائية فيما يخص نشر ثقافة التحول الرقمى، وإنشاء وتحديث بنوك الاسئلة وتفعيل الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية وآليات تطوير الامتحانات الشفوية والعملية والتحريرية وبناء قدرات أعضاء التدريس في مجال القياس والتقويم ومراجعة نتائج الطلاب والاستفادة منها وآليات قياس رأى المستفيدين لتطور نظم القياس والتقويم بالجامعة، وتم متابعة ما انجز في المركز والوحدات فيما يخص التجهيزات والمعدات والمخرجات التى تحققت.

وانتهت الزيارة بمناقشة أهم الإيجابيات والسلبيات ومقترحات التحسين وأهم المخرجات التي تحققت والتأكيد على استمرارية تلك المخرجات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء فوزي، المدير التنفيذي لمركز الجودة، والدكتور عاطف الصياد، أمين عام الجامعة، والدكتور هلال عفيفى، عميد كلية التجارة، والدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق وعدد من مسئولي وحدات القياس بكليات الجامعة.

وضم وفد الوزارة الدكتورة سحر أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والدكتورة مرفت عبد المنعم خبير القياس والتقويم، وبدأت الزيارة بلقاء مع الفريق التنفيذي للمشروع وعرض تقديمي لأهم مخرجات المشروع بحضور الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة اجتماعات مجلس شئون البيئة، والدكتورة نرمين عطية مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومديري الكليات المشاركة، وهي كلية التربية الرياضية بنات وكلية الحقوق وكلية التجارة وكلية العلوم .