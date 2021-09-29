خريطة التحويلات المرورية بالمعادى ومصر القديمة بعد غلق مطلع دائرى المريوطية 30 يوما

كتب محمود عبد الراضي

تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبى إتجاه مطلع الدائرى، إستكمال طريق الكورنيش إتجاه المعادى ، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوى فمطلع الدائرى إتجاه الجيزة .. على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة ثلاثون يوم.

يأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة .. مما يستلزم غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.