اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حريق هائل بمطعم شهير بكورنيش الإسكندرية والحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء.. لايف

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:46 ص
حريق هائل بمطعم شهير بكورنيش الإسكندرية والحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء.. لايف حريق جليم بالاسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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قدم تلفزيون " اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة جليم بمحافظة الإسكندرية، والتى شهدت حريق بأحد المطاعم الشهيرة على الكورنيش، ونجاح قوات الحماية المدنية باخماد الحريق والقيام بأعمال التبريد.

حيث شهدت منطقة جليم بالإسكندرية، حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة، وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة، تم إبلاغ الحماية المدنية التى دفعت بـ12 سيارة إطفاء مجهزة بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره.

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفه اسباب الحريق وندب الأدلة الجنائية.

 

 

 


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