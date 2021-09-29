جهاز الإحصاء يكشف خريطة التعدى على الأراضى بمحافظات الجمهورية والمنيا تتصدر

كتب: مدحت عادل

أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جهود الدولة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات على الرقعة الزراعية، تساؤلات حول حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الإطار، وبالرجوع إلى البيانات الحكومية، تظهر أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التعديات خلال عام 2020.

وتظهر البيانات التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها خريطة توزيع حالات التعدي وما تم إزالته موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد حالات التعدي في محافظة المنيا نحو 12 ألف و802 حالة، وإجمالي ما تم إزالته 9 آلاف 553 إزالة، يليها محافظة أسيوط بنحو 4 آلاف و346 حالة تعدى، و941 حالة إزالة.



جدول التعديات على الاراضي الزراعية

ويعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي والعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي وتشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب في هذه المجتمعات مما يساعد على خفض معدلات البطالة.