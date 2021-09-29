جامعة المنيا: عدم السماح بدخول الحرم الجامعى والإقامة بالمدن إلا لمتلقى لقاح كورونا

المنيا-حسن عبد الغفار

وقف أعضاء مجلس جامعة المنيا فى مستهل انعقاد المجلس برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، دقيقة حدادًا على روح فقيد مصر المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، تقديراً ووفاءً لتضحياته وصموده فى حقبة فارقة من تاريخ الوطن، وكرمزاً عسكرياً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذى أفنى حياته فى خدمة تراب الوطن، مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره فى أصعب المواقف.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد والمدير التنفيذى للمعلومات والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وفى بداية الاجتماع وجه الدكتور مصطفى عبد النبى إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى داخل البيئة الجامعية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والمتابعة المستمرة من قبل لجنة إدارة الأزمات بالكليات؛ وفقاً لنظام الدراسة لهذا العام، ضماناً لعام دراسى آمن وصحى لجميع عناصر المنظومة التعليمية، مشدداً على سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي؛ حرصاً على انتظام العملية التعليمية، على أن يراعى فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة إلى مجموعات، وعدم تجاوز الكثافة داخل المدرجات والقاعات الدراسية عن 25% من نسب استيعابها، مؤكداً على الاستعداد الكامل لإدارة أية سيناريوهات محتملة لتسيير الدراسة وفقاً لمستجدات الوضع الوبائى لجائحة كورونا.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة بالمنشآت الجامعية والكفاءة الإنشائية للبنية التحتية، وقاعات الدرس والمعامل، بالتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، وتوفير الموارد المالية لدعم وتطوير هذه الأعمال بما يُعزز جهود الجامعة فى هذا الإطار؛ استعداداً للعام الجامعى الجديد 2021/2022، موضحاً أن المدن الجامعية ستفتح أبوابها لطلابها هذا العام طبقاً لما كان متبع بالعام الماضي.

وأعلن د. "عبد النبي" أنه تم تطعيم أكثر من 27 ألف طالبًا وطالبة بلقاح فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 40% من الطلاب حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وفى إطار الخطة المتكاملة التى وضعتها الجامعة لتطعيم جميع طلابها ومنتسبيها فى 9 نقاط لتلقى اللقاح، بالإضافة إلى نقاط تلقى اللقاح للطلاب الجدد المرشحين بكليات جامعة المنيا خلال أعمال الكشف الطبي، بالإضافة لخدمات وزارة الصحة لتلقى اللقاح بجوار مقار إقامتهم بمحافظاتهم.

وفى ضوء الاستعدادات لانطلاق العام الجامعى الجديد أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى مدرجات جديد يضم 4 مدرجات خُصص لاستيعاب طلاب كلية الطب.

كما وافق مجلس الجامعة على شعار جامعة المنيا الأهلية، الذى صُمم ليُعبر عن الهوية الحضارية والتاريخية لمحافظة المنيا، ويتوافق مع الهوية البصرية لمدينة المنيا الجديدة، بما يتضمنه من رؤية رمزية معاصرة تتبع الأسس العلمية للتصميم.

كما شهد المجلس استعراض أبرز مستجدات نشر الكتاب الإلكترونى الجامعى البديل للكتاب الورقي، بما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب على المنصة التعليمية للجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، وذلك فى إطار المستهدف تحقيقه نحو التحول الرقمى على كافة الأصعدة.

كما استعرض المجلس مستجدات أعمال الجودة بكل من كليات الصيدلة والحقوق والتربية للطفولة المبكرة، وتقدم طلبات التنويهات الإلكترونية لأعمال شئون الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا باعتبارها مؤشر هام للأداء، وربطها بإنجاز العاملين بهذه القطاعات الحيوية بالجامعة.