تعليم المنوفية: تكثيف المتابعات الداعمة للإدارة المدرسية لتقديم حلول للمشكلات

المنوفية - محمد فتحى

أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية اليوم، بتكثيف المتابعات الجادة والداعمة للإدارة المدرسية، لتقديم يد العون والمساعدة على حل المشكلات التى تواجه الإدارة المدرسية بالمدارس، ووضع حلول فورية لها .

كما أكد، أنه لا تهاون فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال اليوم الدراسى، لتفادى الإصابة بعدوى فيروس كورونا حفاظا على صحة الجميع طلابا ومعلمين.

وشدد سويد خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بحضور هانى عنتر وكيل المديرية وقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية ومديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بالمنوفية، على حصول جميع العاملين بقطاع التعليم بالمنوفية على التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتنبيه المستمر على الجميع بعدم السماح بدخول أى من العاملين للمنشأة التعليمية، إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم ما يفيد عمل المسحة الخاصة كل ثلاثة أيام، طبقا للقرار الصادر مؤخرا .

ووجه مدير المديرية إلى سرعة الانتهاء من استلام الادارات التعليمية للكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب، مع التنبيه مشددا على جميع المدارس بحظر تداول أو ترويج أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مع المتابعة الجادة لتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للمجموعات المدرسية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية إبراز الشعارات الإيجابية وترديدها، لتكون حافزا للعمل الايجابى وكتابتها بخط زخرفى على الحوائط بالمدارس، مع استمرار التوعية والتوجيه والإرشاد لغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن، كما تناول الاجتماع آليات تفعيل لجان الصحة والبيئة والسكان وتفعيل دور المنسق الصحى بالإدارات والمدارس، لمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية والوقائية.