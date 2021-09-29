بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وقع الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ممثله فى الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس مجلس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وأعلن الدكتور أحمد زكى، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وإعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة وتنفيذ خدمات بحثية معملية وحقلية بالإضافة إلى إعداد خطة تدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لزيارات علمية فى المزارع السمكية والمفرخات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة والعمداء .

وأضاف رئيس الجامعة، أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات والمعاونة فى مجالات ومشروعات الثروة السمكية والخدمات البحثية والحقلية بكافة أنواعها ( مفرخات الأسماك - المزارع السمكية ) مع نقل الخبرات فى مجال تطوير وإنشاء مزارع نموذجية وتدريب كوادر متخصصة لتحقيق الإستفادة القصوى فى هذا المجال والتعاون فى مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية التسويقية للإنتاج السمكى كما تتيح الجامعة المعامل البحثية وكافة امكانياتها للهيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى، أن البروتوكول يأتى فى إطار مسئولية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باعتبارها الهيئة المشرفة على مجال الإستزراع السمكى ومن أهم أهدافها بناء القدرات وتنمية الثروة السمكية ودعم أنشطة البحث العلمى والتدريب المستمر على أحدث تقنيات التشخيص العلاجى للمشكلات التى تواجه الإستزراع السمكى وزيادة الوعى ونقل المعرفة فى المجالات العلمية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة .

وأضافت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، أن هناك تقارب بين الطرفين ولتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يحقق التنمية المستدامة.



جانب من بروتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة االثروة السمكية (1)



جانب من بروتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة االثروة السمكية (2)



بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة االثروة السمكية (2)