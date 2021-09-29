اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية 9 أكتوبر و8 يناير امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:07 م
بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية 9 أكتوبر و8 يناير امتحانات الفصل الدراسى الأول قطاع المعاهد الأزهرية -أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة، بداية العام الدراسي بمعاهد الأزهر وذلك يوم السبت 9 أكتوبر، والتي تستمر حتى شهر يناير 2022، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022، وتستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير من نفس العام.
 
على أن تبدأ إجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 وتنتهي 17 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر العمل بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 مايو 2022، لتنطلق امتحانات النقل والشهادتين للفصل الدراسي الثاني يوم 7 من نفس الشهر، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو 2022، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول ويوم 27 أغسطس للدور الثاني.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الازهر

9 اكتوبر

عودة الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للعام الدراسى الجديد.. يحظر على جميع العاملين استخدام وسائل التواصل فى التحدث باسم الأزهر.. وحظر التدخين داخل المعاهد.. وإنهاء الصيانة ورفع الكهنة بشكل قانونى قبل آخر سبتمبر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:33 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء استعداداته للعام الدراسى الجديد

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يقرر الاستعانة بالخريجات لسد العجز فى رياض الأطفال

الخميس، 09 سبتمبر 2021 03:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يحدد ضوابط تحويل الطلاب

الأحد، 05 سبتمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة