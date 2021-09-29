بدء إنشاء وحدتين صحيتين بمنيل دويب ومؤنسة وبدء أعمال الحفر لإنشاء سكن كريم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، أعمال الحفر الخاصة بإنشاء وحدتين صحيتين جديدتين بقرية منيل دويب، التابعة للوحدة المحلية بسنتريس، وقرية مؤنسة التابعة للوحدة المحلية بجريس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، بحضور رمضان محمدي، رئيس الوحدة المحلية بسنتريس، وليد الورداني، رئيس الوحدة المحلية بجريس والشركة المنفذة للمبادرة.

وأشار سرور، إلى أن الوحدة الصحية الجديدة بمنيل دويب ستقام علي مساحة حوالي 1444م² تقريباً لخدمة أهالي قرية منيل دويب والمناطق المجاورة، كما ستقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية مؤنسة علي مساحة حوالي 1200م تقريبا، لخدمة أهالي قرية مؤنسة والمناطق المجاورة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مركز أشمون .

وأكد سرور، علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن القطاع الصحي أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد تابع المهندس سامي سرور، بدء أعمال الحفر لمشروع إنشاء سكن كريم بعدد من قرى مركز أشمون، وأنه تم تسليم عدد من المواقع للهيئة الهندسية والشركة المنفذة للمبادرة وذلك بقرية سمادون، وقرية منيل دويب، وقرية ساقية أبو شعرة، حيث جاري أعمال الحفر ووضع طبقة الاحلال، وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون.

وأضح رئيس مدينة أشمون، أن في قرية سمادون تم البدء في أعمال الحفر في الموقع المقرر إنشاء العمارات السكنية به والذي يبلغ مساحته 2500م٢ وذلك لإنشاء 3 عمارات سكنية بإجمالي 24 شقة سكنية وملحق بها 24 حظيرة، وفي قرية منيل دويب التابعة للوحدة المحلية بسنتريس فتم الانتهاء من أعمال الحفر وجاري وضع طبقة الاحلال للموقع المقرر إنشاء العمارات السكنية به والذي يبلغ مساحته حوالي 6100م² تقريباً وذلك لإنشاء 5 عمارات سكنية بإجمالي 40 شقة سكنية وملحق بها 40 حظيرة، وفي قرية ساقية أبو شعرة.

وتابع رئيس المدينة، تم أيضا بدء أعمال الحفر في الموقع المقرر لإنشاء العمارات السكنية به والذي يبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة تقريبا، لإنشاء 11 عمارة سكنية بإجمالي 88 شقة سكنية وملحق بها حظيرة لكل شقة، وفي قرية جريس فقد تم عمل الرفع المساحي والجسات لقطعة أرض مقترحة لإنشاء العمارات السكنية عيها وذلك على مساحة حوالي 2830م² وجاري السير في الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأكد سرور أن مبادرة "سكن كريم" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاءت لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والبيئية للمواطنين، من خلال إنشاء مساكن للأسر المستحقة ليكون السكن كريماً آمناً بالقري المستهدفة، وتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر إحتياجا مما يساهم في حل المشكلة السكنية بتلك القرى المستهدفة والتي تشملها مبادرة حياة كريمة، مؤكداً علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.