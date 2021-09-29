انتظام تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن المواعيد

كتب مدحت وهبة

يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس محلس إدارة البنك، فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية لاستمرار صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفو عن المواعيد المحددة ،حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد بدأت صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارىً اعتبارا من منتصف الشهر الجارىً لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الاولى بالرعاية.



يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.





