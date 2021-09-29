القوى العاملة توقع اتفاقية لتدريب 10 آلاف خريج على المهارات الرقمية

كتبت آية دعبس

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، الأربعاء، بديوان عام الوزارة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وأحد الشركات، بشأن توفير 10 آلاف منحة تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجى الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة تسريع تبني الرقمنة في مصر والشرق العربى، بما فى ذلك تنمية المواهب بالمهارات الرقمية، وتلبية الحاجات المتزايدة إلى متخصصين يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها .

‎وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع، أهمية التعاون المثمر خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن الوزارة تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، داعيا إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ البروتوكول حتى يتسنى للجانبين متابعة الإنجاز ونتائج التدريب أولا بأول ، مقدما الشكر للشركة على سعيها لتقديم الخدمات التدريبية والتعاون مع الوزارة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة في مجال التحول الرقمي الذي يعتبر مستقبل العمل فى العالم.

وشدد الوزير علي ضرورة التصدى لأى عقبات أو مشكلات تواجه هذا البروتوكول ، حتى نحقق الهدف المشترك بين الجانبين وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التي يتم تقديمها، موجها بضم وحدات التدريب المتنقلة إلى البروتوكول حتى يصل التدريب علي تكنولوجيا المعلومات لوظائف المستقبل إلى القرى والنجوع بمحافظات مصر .