اليوم السابع
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"الصحة" تغلق مركزا غير مرخص لزراعة الشعر بمدينة نصر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:36 م
"الصحة" تغلق مركزا غير مرخص لزراعة الشعر بمدينة نصر وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مركز لزراعة الشعر، فى شارع الطيران، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، وذلك اليوم الأربعاء، خلال حملة موسعة للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
 
 
وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية، موضحا أن قرار الغلق صدر خلال حملة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وبمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث التموين.
 
 
وأضاف "مجاهد" أن الحملة رصدت عدة مخالفات منها عمل المركز بدون ترخيص، إلى جانب تشغيل عاملين أجانب غير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.
 
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن المخالفات التى تم رصدها تضمنت أيضا ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ عليها، وتحرير محضر بكمياتها من قبل إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان، كما تم ضبط مستلزمات لزراعة الشعر مجهولة المصدر.
 
 
وشدد الدكتور هشام زكي، على استمرار الحملات التفتيشية على جميع المستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات، وذلك حفاظا على صحة المرضى.
 

الصحة

زراعة الشعر

مركز تجميل

مدينة نصر

اخبار مصر

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