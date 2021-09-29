الزراعة تضبط 5 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتخزين الأعلاف بالدقهلية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة انه وردت معلومات عن وجود 5 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بمحافظة الدقهلية يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.



أضاف سليمان أنه تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.



وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ250 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.



شارك فى الحملة كلاً من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف صابر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمقدم أحمد عطيه من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن الدقهلية، والمهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عادل جمعه مسئول الاعلاف بمديرية زراعة الدقهلية.



