بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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