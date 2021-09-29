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الداخلية تكشف ملابسات دهس ميكروباص سيدتين على أحد الأرصفة بالشرقية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:01 م
الداخلية تكشف ملابسات دهس ميكروباص سيدتين على أحد الأرصفة بالشرقية الداخلية تكشف ملابسات دهس ميكروباص سيدتين
الشرقية - إيمان مهنى

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كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله انحراف سيارة "ميكروباص" واصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية. 
 
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، حيث تبين أنها سيارة ميكروباص قيادة (سائق – مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان)، وإصطدامها بكلاً من ( ربة منزل ، نجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك إصابهما بكسور وسحاجات، وتم نقلهم للمستشفى بمعرفة السائق لتلقى العلاج.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها ، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما.. وبسؤال كلاً من (نجل الأولى ، وزوج شقيقة الأولى) أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فى الحادث، وأنهما لم يحررا ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.
 
 
 
 
 

 


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