اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:14 م
أكرم القصاص
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الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف لـ2000 وحدة سكنية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:34 م
الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف لـ2000 وحدة سكنية بالبحر الأحمر الانتهاء من احلال وتجديد وصلات صرف لـ 2000 وحدة سكنية بالبحر الأحمر
أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحى منزلية بعمارات منخفضة التكاليف بحفر الباطن لعدد 2000 وحدة  بتمويل وإشراف المحافظة.
 
وأوضح أنه تم ربط وصلات الصرف الصحي المنزلية علي الشبكة العمومية بالإضافة إلى تنفيذ 800 غرفة تفتيش للصرف الصحى.
 
وأكد حرص الشركة على تحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ضمن أعمال تطوير مدينة الغردقة والالتزام بالمعايير القياسية فى جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وكذلك توفير بيئة نظيفه وصحية من خلال تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي.
 
 وأشار أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
 

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