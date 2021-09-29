"الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات" فى دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان «الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات» على مدار يومين، بواقع 3 جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية للمشاركين، شارك فى الدورة عدد من خريجى أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق.

جاءت أهمية هذه الدورة التدريبية انطلاقًا من أهداف مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ولتدريب المشاركين على فهم أسلوب بناء نُظُم الإنذار المبكر فى المجالات المختلفة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، كإحدى الآليات الفاعلة لتحقيق الأمن القومى للدولة؛ لأنه بتطبيقها بصورة صحيحة يمكن الاعتماد على نتائجها؛ لتنفيذ الإجراءات التى تمنع، أو تحد من الأزمات والتنبؤ بالشائعات المصاحبة لها لتحقق الاستقرار الذى يُعد أحد المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة، التى بدورها تؤدى إلى الحفاظ على الأمن القومى للدولة.