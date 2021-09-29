الإحصاء: 53.5 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بالنصف الأول من2021

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأمريكا مسجلة 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 718.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 53.5%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتقاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29.8.

وجاءت الملابس على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراتها 506.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية سجاد وأغطية أرضيات 98.9 مليون دولار ، ثم لدائن ومصنوعاتها 80.8 مليون دولار ، وأخيراً حديد وصلب 40.3 مليون دولار.

وجاءت الحبوب والأثـمار الزيتية والنباتات الطبية على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من أمريكا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداتها 1.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 296.1 مليون دولار، ثم حديد وصلب 218.2 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 180.3 مليون دولار ، وأخيراً لدائن ومصنوعاتها 136.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر 837,2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 مقابل 745,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12,3 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 842 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 908,8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7,3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 59.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 30.4 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 95 %.