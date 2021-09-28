اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى البرازيل بـ 174.6% فى 4 نقاط

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 07:47 م
كل ما تريد معرفته عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى البرازيل بـ 174.6% فى 4 نقاط ميناء تجاري - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة قيمة الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة ارتفاع بلغت 174.6%، فكيف ارتفعت الصادرات بهذه النسبة؟

س. كيف تطورت الصادرات المصرية من عام 2020 حتى 2021؟

ج. سجلت الصادرات المصرية نحو 245.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 89.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

س. ما هو موقف الواردات المصرية من البرازيل؟

ج. ارتفعت قيمة الواردات المصرية من البرازيل لتسجل مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 930.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 8.4%..

س. ما هو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل؟

ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبرازيل لتسجل 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.9%.

س. ما هو موقف الاستثمارات البرازيلية في مصر؟

ج. سجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية بمصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 مقابل 246 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1973.2%.


جهاز الإحصاء

صادرات مصر

مصر والبرازيل

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