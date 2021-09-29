الأمم المتحدة: موت الناس جوعا فى تيجراى جراء الحصار الإثيوبى "وصمة عار"

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نددت الأمم المتحدة بالجرائم التى ترتكبها الحكومة الأثيوبية فى أقليم تيجراى الشمالى، وقالت إن "موت الناس جوعا في تيجراي جراء الحصار الإثيوبي "وصمة عار" حسبما نقلت العربية الإخبارية.

واندلعت الحرب فى نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لجبهة "تحرير شعب تيجراي" التي تسيطر على الإقليم وقتل آلاف وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم.

وفى السابق ندد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قائلا: "إن الحصار الفعلي المفروض على المساعدات لإقليم تيجراي شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة محذرا من كارثة تلوح فى الأفق".

ودعا المكتب جميع الأطراف في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في تيغراي للسماح بدخول المساعدات للإقليم وقال إن 5.2 مليون أى 90% من سكانه يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وأضاف أن من بينهم 400 ألف يواجهون شبح المجاعة.