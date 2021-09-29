اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: موت الناس جوعا فى تيجراى جراء الحصار الإثيوبى "وصمة عار"

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:43 ص
الأمم المتحدة: موت الناس جوعا فى تيجراى جراء الحصار الإثيوبى "وصمة عار" تيجراي - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نددت الأمم المتحدة بالجرائم التى ترتكبها الحكومة الأثيوبية فى أقليم تيجراى الشمالى، وقالت إن "موت الناس جوعا في تيجراي جراء الحصار الإثيوبي "وصمة عار" حسبما نقلت العربية الإخبارية.

 

واندلعت الحرب فى نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لجبهة "تحرير شعب تيجراي" التي تسيطر على الإقليم وقتل آلاف وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم.

 

وفى السابق ندد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قائلا: "إن الحصار الفعلي المفروض على المساعدات لإقليم تيجراي شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة محذرا من كارثة تلوح فى الأفق".

 

ودعا المكتب جميع الأطراف في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في تيغراي للسماح بدخول المساعدات للإقليم وقال إن 5.2 مليون أى 90% من سكانه يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وأضاف أن من بينهم 400 ألف يواجهون شبح المجاعة.


تيجراي

اثيوبيا

الامم المتحدة

ابى احمد

الحرب فى تيجراي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تردع العقوبات الأمريكية إثيوبيا؟.. واشنطن تعاقب متورطين في ارتكاب جرائم فى إقليم تيجراى.. الإدارة الأمريكية تدعو لوقف إطلاق النار ووصول مساعدات إنسانية.. والأمم المتحدة تحذر من تمدد الصراع إلى القرن الأفريقى

الأحد، 19 سبتمبر 2021 12:30 م

الإثيوبيون يفرون من أديس أبابا.. صحيفة سودانية: 120 ضابطا ذا رتب عسكرية رفيعة يطلبون اللجوء فى السودان.. معتمدية اللاجئين بالخرطوم: الضباط من قومية تيجراى بينهم 106 ذكور و14 إناث.. وأمريكا قلقة من الصراع

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:00 ص

الإثيوبيون إما قتلى وإما فارين إلى السودان.. صحيفة تؤكد: زيادة تدفق اللاجئين من قومية الكومنت إلى "تايا" السودانية بسبب معارك أمهرا.. وخارجية الخرطوم تستدعى سفير أديس أبابا بسبب 29 جثة لأهل تيجراى فى نهر ستيت

الخميس، 09 سبتمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة