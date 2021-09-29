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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى ونصائح للمواطنين بالملابس الخريفية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:43 م
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى ونصائح للمواطنين بالملابس الخريفية الطقس
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء، حيث يكون الطقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالحرص فى نوعية الملابس خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث ينصح بارتداء الملابس الخريفية.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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