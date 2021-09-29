اليوم السابع
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أجواء معتدلة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:32 ص
أجواء معتدلة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين حالة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 إلى الاثنين المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 سبتمبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر


القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة




 


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