اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 06:01 م
أكرم القصاص
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إنشاء مجمع صناعى لاستخراج الأملاح شمال بحيرة قارون بالفيوم.. فيديو

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:24 م
إنشاء مجمع صناعى لاستخراج الأملاح شمال بحيرة قارون بالفيوم.. فيديو جانب من الاجتماع
الفيوم - رباب الجالى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لمتابعة لجلسة تشاور عن مشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لاستخراج الأملاح شمال بحيرة قارون، والتى تحدث فيها  الدكتور أحمد فهمى استشارى المشروع الذى يهدف لإنتاج كبريتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الماغنيسيوم، وملحقاتها.

 

ويأتى هذا المشروع ضمن خطة الحكومة لتطوير بحيرة قارون، ويتضمن العمل فى 3 مسارات أساسية لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإقامة مشروع إستخراج الأملاح.

 

ويعد تنفيذ مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون نموذجًا قياسيا للتوافق بين البيئة والاستثمار، ويسهم فى تعظيم القيمة المضافة على الموارد الطبيعية.

 

ويهدف المشروع أيضا لحل مشكلة الصرف الصحى على البحيرة من خلال وزارة الإسكان، بإدخال الصرف الصحى للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة، وحل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، والذى يرتكز على رفع كفاءة المحطة أو إنشاء محطة جديدة.


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