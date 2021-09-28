أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-9-2021 فى مصر

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر أمس وكان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.25 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.29 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

فى حين آخر ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.40 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.36 جنيه للشراء، 21.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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