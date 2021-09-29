أسعار الذهب اليوم.. خطاب لرئيس الفيدرالى الأمريكى قد يزيد خسائر المعدن

كتب – إسلام سعيد

يترقب المتداولون على الذهب والعملات خطابا مهما من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي قد يعمق خسائر الذهب، حيث يسجل المعدن المفيس تراجعات مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيته لخفض برامج تحفيز الاقتصاد.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب في السوق المصري سجلت هبوطا ملحوظا أمس بأكثر من 6 جنيهات على مدار جلسات التداول، وبلغ عيار 24 سجل 872 جنيها وعيار 21 سجل 763 جنيها وعيار 18 سجل 654 جنيها والجنيه الذهب 6104 جنيها.

أسعار الذهب تواصل خسائرها بالتزامن مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.

​أسعار الذهب العالمية



سجلت أونصة الذهب في البورصات العالمية سعر ظل يتأرجح بين 1734 دولار إلى 1740 دولار في قناة سعرية تغيرت لأكثر من مرة ، بسبب التغيرات المستمرة في حجم الطلب على الذهب جراء استمرار لجوء المضاربين للمخاطرة وشراء الدولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو من ثلاثة أشهر، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر ورفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.