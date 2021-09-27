أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 وعيار 21 بـ769 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات هذا الأسبوع، وذلك وسط استقرار أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية عند 1750 دولار مع توقعات بتراجع سعر الأونصة إلى مستويات 1745 دولار، في حين يسجل الذهب في مصر استقرارا ملحوظا حتى صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب اليوم:



عيار الذهب 21 يسجل 769 جنيها للجرام.



عيار الذهب 18 يسجل659 جنيها للجرام.



عيار الذهب 24 يسجل 879 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.



ويترقب السوق خلال الساعات القادمة، خطاب كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي وخطاب بايلي محافظ بنك إنجلترا وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، وهذه الأحداث ستوجه حركة الأسعار خلال الساعات القادمة.

سجل سعر الذهب هبوطا بأكثر من 1% خلال ختام جلسات التداول هذا الأسبوع في البورصات العالمية، لكن المعدن حقق بعض الصعود فبل الإغلاق بلحظات لكنه مع بداية جلسات التداول اليوم الاثنين تراجعت الأونصة إلى 1748 دولار وسط استمرار تأرجح وتذبذب السعر عالميا بين 1748 إلى 1750 دولار.