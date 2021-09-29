اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أسرة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط تعلن خبر وفاتها

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:08 ص
أسرة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط تعلن خبر وفاتها إسعاف - أرشيفية
كتب - هيثم البدرى وهانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أسرة الطفلة منه الله، صباح اليوم على الصفحة الشخصية لوالدها هشام حسن ثابت خبر وفاة ابنته "منة الله" داخل إحدى المستفيات، والتى كانت قد نقلت إليها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجها، إثر قيام سيارة نقل بدهسها أثناء عبورها الطريق فى أسيوط.

وكتب هشام حسن ثابت والد الطفلة "منة الله" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك :" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتى منة الله هشام بالمستشفى، نحسبها إن شاء الله من الشهداء".

وكانت الطفلة منة الله هشام حسن قد خرجت وشقيقتها يوم 22 أغسطس لحضور تمرين سباحة، وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد بأسيوط وجدت سيارة نقل متوقفة، وأثناء عبور الطريق تحركت السيارة وبشكل مفاجئ أدى إلى سقوط  "منة الله" أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها.

 

 

 


المستشفى العسكري

الطفلة منة الله

تقارير مصرية

اخبار مصر

حوادث اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة