أسرة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط تعلن خبر وفاتها

كتب - هيثم البدرى وهانى فتحى

أعلنت أسرة الطفلة منه الله، صباح اليوم على الصفحة الشخصية لوالدها هشام حسن ثابت خبر وفاة ابنته "منة الله" داخل إحدى المستفيات، والتى كانت قد نقلت إليها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجها، إثر قيام سيارة نقل بدهسها أثناء عبورها الطريق فى أسيوط.

وكتب هشام حسن ثابت والد الطفلة "منة الله" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك :" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتى منة الله هشام بالمستشفى، نحسبها إن شاء الله من الشهداء".

وكانت الطفلة منة الله هشام حسن قد خرجت وشقيقتها يوم 22 أغسطس لحضور تمرين سباحة، وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد بأسيوط وجدت سيارة نقل متوقفة، وأثناء عبور الطريق تحركت السيارة وبشكل مفاجئ أدى إلى سقوط "منة الله" أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها.