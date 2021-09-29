أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. 37 مليار جنيه زيادة بمخصصات الأجور

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأربعاء، لعل أبرزها إعلان وزارة المالية تخصيص 37 مليار جنيه من الموازنة لبند الأجور.

37 مليار جنيه زيادة بمخصصات الأجور

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك فى موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية»، وكشفت وزارة المالية تخصيص 37 مليار جنيه من الموازنة لبند الأجور.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في السوق 766 جنيها للجرام، بعد تعافي جزئي في سعر أونصة الذهب اليوم لتسجل مستويات 1744 دولار عقب هبوط أمس إلي 1730 دولار.

يترقب المتداولون على الذهب والعملات خطابا مهما من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي قد يعمق خسائر الذهب، حيث يسجل المعدن المفيس تراجعات مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيته لخفض برامج تحفيز الاقتصاد.

ومن المرتقب اليوم الأربعاء 29 سبتمبر2021 إعلان مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي وخطاب محافظ بنك إنجلترا وخطاب محافظ بنك اليابان وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أسعار النفط اليوم

سجلت أسعار النفط اليوم 77.80دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.02دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، تراجعت بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشكل غير متوقع .

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

2.5 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والبرازيل

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدين، لأن فكر التبادل التجاري البسيط في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، لكننا نسعى الآن لخلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.

وأضاف حنفي، خلال حضوره حفل إطلاق غرفة التجارة البرازيلية العربية في مصر، إن الهدف الأساسي للغرف التجارية البرازيلية، أن تكون مصر محل انطلاق للبرازيل إلى الدول الأخرى عبر استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة والقدرات التكنولوجية الحديثة، مشيرا بان مصر تسير بخطى واسعة للتحول إلى اقتصاد أوسع.

ورأى حنفي أنّ "هناك مجالاً لتوسيع وزيادة الصادرات البرازيلية العربية، الأمر الذي يؤكّد الحاجة إلى ممر ملاحي مباشر يربط بين تلك الأجزاء من العالم"، لافتا إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع شركائه في البرازيل ولا سيّما الغرفة العربية – البرازيلية، لن يتوقفا عن العمل على بناء علاقات شراكة استراتيجية بين العرب والبرازيليين".

فرص واعدة أمام الصناعات الهندسية المصرية بالسوق الزامبي

حققت البعثة التجارية المصرية للصناعات الهندسية لدولة زامبيا نتائج إيجابية تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

وأكد أحدث تقرير تلقته نيفين جـامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا حول نتائج الزيارة أن البعثة التجارية ضمت 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وتعمل في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية وذلك خلال الفترة 19 - 22 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن الزيارة تضمنت عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبية عاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد إجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار في زامبيا، كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقار الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على احتياجاتها من المنتجات المصرية