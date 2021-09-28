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7 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 65 رحلة جوية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:15 م
7 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 65 رحلة جوية مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب أحمد مصطفى

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غادرت مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء 65 رحلة جوية في طريقها إلى عدة وجهات دولية مختلفة وعلى متنها 9 الاف راكب.
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، أنه مع انتصاف اليوم التشغيلي والذى يبدأ مع الدقيقة الأولى بعد 12 مساء بلغ معدل الرحلات التى غادرت مطار القاهرة 65 رحلة جوية إلى عدة وجهات منها تورنتو فرانكفورت زيوريخ لندن موسكو باريس برلين ميونخ ميلانو روما دبى الكويت الشارقةً أبوظبى جده الرياض المدينة الدوحة مسقط عمان البحرين وغيرها من الوجهات الآخرى
 
و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 
 

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