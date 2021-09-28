1.09 مليار دولار صادرات مصر من الحديد والصلب بارتفاع 197%

كتب إسلام سعيد

سجلت صادرات مصر من الحديد والصلب قفزة كبيرة خلال أول 8 أشهر من 2021 لتسجل 1.097 مليار دولار مقابل 369 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 197 %.

وتصدرت إيطاليا الدول المستوردة من مصر بـ 269.28 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار، وأسبانيا بـ 258.5 مليون دولار مقابل 32.9 مليون دولار، والسعودية بـ 100.5 مليون دولار مقابل 127.03 مليون دولار، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بـ 89.3 مليون دولار مقابل 11.5 مليون دولار، وكندا بـ 56.6 مليون دولار مقابل 10.2 مليون دولار، والبرازيل بـ 50.9 مليون دولار مقابل 603 ألف دولار بالفترة ذاتها من العام الماضى.