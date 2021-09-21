ارتفاع واردات الحديد والصلب إلى 345.5 مليون دولار يونيه الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيه الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 6.55 مليار دولار، بينما كانت 6.49 مليار دولار في شهر يونيه عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 0.9%.

وتضمنت قائمة المنتجات الأكثر استيرادا خلال تلك الفترة كلا من الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب 345.5 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 282.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 318.1 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 283.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%.

وشملت قائمة السلع أيضا كلا من واردات من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 316.1 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 263.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 20.1%، إلى جانب الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته بقيمة 177.4 مليون دولار، مقابل 161.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها نحو 9.6%، فضلا عن واردات الزيوت المكررة وبلغت قيمة وارداتها نحو 85.2 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 77.7 مليون دولار خلال شهر يونيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.6%.