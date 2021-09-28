⁦ انطلاق فعاليات فوج إعداد القادة التخصصى لمديرى رعاية الشباب بالجامعات

⁦ كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لفوج إعداد القادة التخصصي لمديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية " المعسكر التثقيفي والترفيهي" بمدينة الشباب بأبو قير بالإسكندرية، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.



حضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة هند الجبالي زميل وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور محمد غنيم مستشار الانشطة الطلابية جامعة قناة السويس ومدير مركز إعداد القادة قناة السويس، الدكتور رامي عاشور زميل وعضو اليونسكو مصر.



من جانبه، توجه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بالشكر إلي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الاسكندرية على دعم هذا الفوج، مؤكدا على أهمية التعاون بين معهد إعداد القادة وإدارات رعاية الشباب بالجامعات المصرية، موضحا دور المعهد في المساهمة في إعداد القيادات وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في ضوء رؤية مصر 2030.

يأتى ذلك إيمانا بأهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث يعتبر التدريب من أهم الطرق التي يتم من خلالها تنمية الموارد البشرية، بما يساهم فى التقدم إلى الأمام وتبادل الخبرات والمهارات، لذا وجب على معهد إعداد القادة إعداد وتأهيل هؤلاء الكوادر وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لهم في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، وهذا ينمى انتماء شباب الجامعات للمعهد وحبهم لمصر.



وأضاف أن هذا اللقاء لوضع خطة متميزة لانشطة المعهد بالتعاون مع الجامعات وانشطة المعهد بالجامعات ذاتها ، موضحا أن خطة المعهد متمثلة فى برنامج إعداد قائد عام يتم التدريب على مهارات القيادة بشكل عام، وكذلك برنامج إعداد القائد التخصصى.



فيما استكمل الدكتور محمد غنيم مستشار الانشطة الطلابية جامعة قناة السويس ومدير مركز إعداد القادة قناة السويس، لتوضيح دور المبادرات والأنشطة الطلابية الخاصة بالمعهد في سبيل وضع رؤية مستقبلية، موضحا أنه تم أخذ خطوات كثيرة لكي يتم التشبيك بين الطالب والأنشطة الطلابية بالمعهد والمراكز التابعة له ومن اقوى هذه الخطوات هو إنشاء مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس بدعم وتعاون من معهد إعداد القادة.



وخلال اللقاء أشار إلى التحول الرقمى أدى إلى سهولة الوصول للطلاب لأن الوسائل التكنولوجية أدت إلى سهولة الوصول للطلاب لمشاركتهم فى الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلي ضرورة توفير قاعدة بيانات نستطيع العمل من خلالها.



وفى ذات السياق حث على عمل خطة استراتيجية من المشاركين لإدارة الأنشطة والتحديات التي تواجه جميع الجامعات، لمناقشة الحلول التى تساهم فى مشاركة الطلاب بالأنشطة المختلفة وطرح المبادرات التي تساهم فى تقدم ونمو كلا من الطالب والمجتمع المحلي.



وناقشت الدكتورة هند الجبالي عضو مجلس النواب السابق مع الحضور الأفكار والمبادرات وذلك بهدف إقامة العديد من الأنشطة المتميزة، مشيرة إلي ضرورة البدء في مبادرة تنطلق من معهد إعداد القادة تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والخطة الاستراتيجية الموضوعة.























