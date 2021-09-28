وكيل تعليم بنى سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف المدرسة المصرية اليابانية شرق النيل وذلك للوقوف على استعدادات المدرسة للعام الدراسى الجديد والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا .

وتفقد شحاته القاعات الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة والألعاب الرياضية، كما شدد على حصول جميع العاملين على لقاح كورونا.

وأجرى وكيل الوزارة حوارا مع طلاب الصف الرابع الابتدائى الذين تواجدوا بالمدرسة للتهيئة للعام الدراسى الجديد 2022/2021 ، واطمأن منهم على مدى الاستفادة من انشطة التوكاتسو.

وعلى هامش الزيارة التقى وكيل الوزارة بالخبير اليابانى مستر كين المسؤول عن أنشطة التوكاتسو وأجرى معه حوارا اطمأن منه على تنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدرسة فى ضوء المعايير التى حددها الشريك اليابانى وأن خطة تنفيذ الأنشطة تسير بشكل منتظم.



















