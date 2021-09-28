وكالة الأنباء الليبية: رئيس الحكومة يبحث مع قائد أفريكوم إخراج المرتزقة من البلاد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم بطرابلس مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال " ستيفين تاونسند"، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية - أن رئيس الحكومة بحث مع الجانب الأمريكي تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

وأشار الوكالة الليبية إلى أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء بين الجانبين على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.