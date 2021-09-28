اليوم السابع
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نيفين جامع: اتفاق حكومى على ضريبة قطعية 1000 جنيه لتحفيز أصحاب المشروعات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:20 م
نيفين جامع: اتفاق حكومى على ضريبة قطعية 1000 جنيه لتحفيز أصحاب المشروعات نيفين جامع وزير التجارة والصناعة
كتب أمين صالح تصوير كريم عبد العزيز

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قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أنه فيما بتعلق بمحور التنمية الاقتصادية الخاص بمبادرة حياة كريمة، فإن جهاز تنمية المشروعات، يقدم تدريبا وتأهيلا متميزا للشباب لتعظيم قدرته على إدارة المشروعات، كذلك يقدم ندوات وحلقات نقاشية لدعم أصحاب المشروعات.
 
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم الثلاثاء.
 
وأضافت جامع، أن التجارة الإلكترونية أتاحت مجالا لترويج المنتجات والوصول لفئات كثيرة، وتم عقد اجتماع مع وزارة التخطيط صباح اليوم الثلاثاء، للتنسيق معا حتي تكون هناك منصة إلكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة حتي تتيح تقديم خدمات وعرض منتجات من خلال منفذ واحد.
 
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلي انه لم يكن هناك قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة وتم العمل علي إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم اصداره في 2020، وصدرت لائحته التنفيذيه فى أبريل الماضى.
 
وأكدت جامع ، أن القانون الجديد يمنح حوافز جيدة للمشروعات الصغيرة، وتم التنسيق مع وزارة المالية لعمل ضريبة قطعية بمقدار ألف جنيه فقط وذلك تيسيرا علي المواطنين ولتحفيزهم خاصة ممن يرفضون إدراج مشروعاتهم خوفا من دفع الضرائب.
 
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