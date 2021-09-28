اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:13 م
أكرم القصاص
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منسق "حياة كريمة" بالمنوفية: افتتاح 9 مراكز لتلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:00 م
منسق "حياة كريمة" بالمنوفية: افتتاح 9 مراكز لتلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب تلقى لقاح كورونا -أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال المهندس محمد ربيع منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، إن أعمال المبادرة تسير على قدم وساق بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى افتتاح 9 مراكز لتلقى لقاح كورونا داخل مراكز الشباب خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مراكز تلقى لقاح كورونا استقبلت خلال الأيام الماضية 30 ألف مواطن حصلوا على اللقاحات للوقاية من كورونا، فيما تزداد الأعداد بشكل يومي، متابعا: "نجرى رفع كفاءة 18 وحدة صحية داخل المنوفية، كما يتم إنشاء مجمع طبي مطابق لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى يكون جاهز لتطبيق المنظومة فى محافظة المنوفية".

 

وفى وقت سابق، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتى قد أطلقها رئيس الجمهورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتنطلق أعمال القافلة الـ (31) للمبادرة الرئاسية "نور حياة" تحت رعاية محافظ المنوفية يومى الخميس والجمعة 30 سبتمبر، 1 أكتوبر بقرية ميت شهالة بمركز ومدينة الشهداء، وتستهدف القافلة الكشف على 1300 حالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل كورونا.

 

القافلة هدفها الأساسى الكشف على الفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وتوفير العلاج لهم، وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.


لقاح كورونا

كورونا

حياة كريمة

المنوفية

اخبار التليفزيون

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