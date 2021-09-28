مصر تصدر حليا وأحجارا كريمة بـ 750 مليون دولار خلال 8 أشهر من 2021

إسلام سعيد

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، تراجع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 66 % لتسجل 750 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 2.2 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف التقرير – حصل اليوم السابع عليه –أن كندا في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 360 مليون دولار ثم الإمارات بـ281 مليون دولار وأستراليا بـ 103 مليون دولار كأكبر الدول المستوردة من مصر.

وجاءت لبنان في المرتبة الثالثة بـ 2 مليون دولار ثم تركيا بـ 1.4 مليون دولار وأسبانيا بـ 822 ألف دولار وألمانيا بـ 621 ألف دولار ثم إيطاليا بـ 242 ألف دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021.

وحلت البحرين في المركز التاسع من حيث حجم استيراد الحلي والأحجار الكريمة من مصر بـ60 ألف دولار ثم بريطانيا وشمال إيرلندا بـ20 ألف دولار وأخيرا تونس بـ15 ألف دولار.